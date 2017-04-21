القاهرة - أ ش أ

يعقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية اجتماعا بعد ظهر غد السبت مع عدد من المحافظين من بينهم القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والبحيرة وعدد من الجهات المعنية، بمقر الوزارة، بهدف مناقشة مشكلة تراخيص وتقنين أوضاع الكافيهات (المقاهي) والمطاعم المخالفة بعدد من المحافظات، حيث تعد بوضعها الحالي مخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وقوانين البيئة والتخطيط العمراني .

ومن المقرر أن يتم خلال اللقاء استعراض كافة جوانب تلك المشكلة التي أصبحت ظاهرة في بعض المناطق خاصة بمحافظات القاهرة الكبرى، على نحو يتسبب في حدوث بعض الاختناقات المرورية والأزمات للمواطنين في تلك المناطق بعد التسبب في إزعاجهم وعدم وجود أماكن لركن سياراتهم.

كما سيبحث اللقاء عددا من الحلول لتقنين أوضاع تلك المقاهي والمطاعم وترخيصها بصورة رسمية خاصة بعد تحويل وحدات سكنية كثيرة حصلت على ترخيص مباني سكنية إلى مقاهي ومطاعم دون الحصول على تصاريح وتراخيص رسمية بذلك من الجهات المعنية، كما أن هناك عددا كبيرا من تلك المقاهي والمطاعم لا يتبع اشتراطات الحماية المدنية مما يتسبب في حدوث حرائق وانفجارات في بعض الأحيان في خطوط الغاز والأنابيب مما يؤثر على حياة المواطنين ويعرض السلامة الإنشائية للعقارات المتواجد فيها تلك المطاعم والمقاهي للخطر.