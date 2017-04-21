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حصل الجناح المصرى فى القرية العالمية بدبى بأفضل جناح للعام السادس على التوالى خلال مشاركة مصر فى الدورة 21 لمعرض القرية العالمية.

ونظمت القرية العالمية بدبى حفلا ضخما لتوزيع الجوائز والتكريمات تحت رعاية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تم تكريم كل من ساهم فى إنجاح هذا الموسم المتميز من الهيئات والمؤسسات الإعلامية والحكومية وأعلنت عن جوائز للمستثمرين ممن ساهموا بدور أساسى فى تألق ونجاح فعاليات القرية وتحفيز زيادة أعداد زوارها واحتفاظها بمعدل 9 من 10 على مؤشر السعادة وتحقيق رضا الزوار.

وأكدت إدارة القرية أن الجناح المصرى حصد الجائزة للتصميم المتميز وتقديرا لجهود القائمين عليه فى توفير كل عناصر التميز والنجاح والتمثيل المشرف لثقافة وحضارة مصر الزاخرة بالتراث والحضارات المتنوعة عبر العصور.

كما أوضحت إدارة القرية أن الجناح المصرى تميزت واجهته لهذا العام بالطراز الفرعونى الذى يمثل معابد وتماثيل ومسلات مصر القديمة التى كانت محط أنظار كل رواد القرية ومصدر إعجابهم وأبهارهم خاصة المسلة الفرعونية المذهلة التى زينت مدخل الجناح بالإضافة لنموذج العجلة الحربية الفرعونية الشهيرة حيث مثلا سويا نقطة ارتكاز لكل هواة التصوير ومن يشبعون حنينهم لزيارة آثار مصر الفرعونية وشكلت حافزا لزوار الجناح من الأجانب الذين يرغبون فى زيارة مصر للسياحة وبخاصة الثقافية منها.

وأكد إبراهيم جابر رئيس الشركة المنظمة للجناح المصرى أن الجناح تميز العام الحالى بتصميم فرعونى جذب كل المشاركين فى القرية العالمية إلى الجناح خاصة أن الشركة نجحت فى أن يكون حجم التصميم كبيرا ملفتا للنظر وواضحا من كل مكان فى القرية.

وأضاف جابر- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الجناح المصرى ضم فى داخله نموذجا للمتحف الفرعونى وقرية تراثية تم فيهما عرض نماذج تحاكى الآثار المصرية وما تتضمنه القرية المصرية عبر التاريخ من أدوات يتم استخدامها فيها.

وأشار إلى أن الجناح المصرى ضم 76 شركة مصرية قامت بعرض منتجاتها على الزائرين للجناح، وكان هناك إقبالا كبيرا على المنتجات المصرية.