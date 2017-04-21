القاهرة - أخبار مصر

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التى أجريت في مقر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة “نيون” السويسرية، منذ قليل، عن مواجهتين من العيار الثقيل.

ويصطدم ريال مدريد الإسباني بمواجهة نارية أمام جاره أتلتيكو مدريد فى ديربي أوروبي جديد بين الفريقين، فيما يلتقي فريق موناكو الفرنسي مع يوفنتوس الإيطالي.

ومن المقرر أن تقام مواجهتي ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة تشامبيونزليج يومي 2 و3 مايو المقبل، فيما تقام مباراتي الإياب يومي 9 و 10 من الشهر نفسه.