واشنطن - أ ش أ

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط، بدء المفاوضات على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة؛ حيث حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية.

كما تم مناقشة مساهمة البنك الدولي في دفع التمويل المتناهي الصغر في مصر، بما يسهم في إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال .

وتناول الجانبان نتائج الاتفاق الذي جرى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما تمت مناقشة مختلف المشروعات التنموية التي يقوم بها البنك في مصر، خاصة المشروعات الجارية في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة.