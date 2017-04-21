القاهرة - أ ش أ

تنظم وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، الدورة السابعة لصالون الفن الخاص للفنانين ذوي الاحتياجات الخاصة الأربعاء القادم في السابعة مساء بقاعات مركز سعد زغلول الثقافي بمتحف بيت الأمة.

ويشارك في هذه الدورة حوالي 150 فنانا وفنانة ينتمون لنحو 30 مؤسسة وجمعية أهلية معنية برعاية متحدي الإعاقة ويقدمون أعمالا فنية متنوعة عددها أكثر من 300 عمل.

وتضم لجنة تحكيم هذه الدورة للصالون نخبة من الفنانين والمتخصصين برئاسة الفنان الدكتور ياسر منجى رئيس لجنة تحكيم, والفنان طارق مأمون قوميسير صالون الفن الخاص.

ويتكون أعضاء لجنة التحكيم من كل من: الفنان الدكتور عبد العزيز ممدوح الجندى, والفنانة حنان مرزوق النحراوى, والفنانة الدكتورة رندة محمد فخرى, والفنان علاء محمد الحارتى, والفنانة ياسمين سيد الخطيب, وسعيد محمود محمد حسانين, وأبو بكر حسين الكفافى والفنانة مرفت مصطفى محمد أمين اللجنة القومسير التنفيذي, وهاجر جمال عبد الفتاح مترجم لغة الإشارة.