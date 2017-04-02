نيويورك - أ ش أ

كشفت مجلة “تايم” الأمريكية عن قائمة بأسماء 100 شخصية هم الأكثر تأثيراً في العالم في 2016.

أشتملت القائمة، والتي تصدر سنوياً علي العديد من المشاهير في مجالات الفن والسياسية على وجه الخصوص، لكنها ضمت 6 رياضيين فقط، فيما لم يرد اسم أي لاعب كرة قدم سوى البرازيلي نيمار.

ويسعى نيمار إلى الفوز بجائزة أفضل لاعبي العالم، لكن الثنائي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، يحولان دون ذلك، مع احتكارهما الفوز بالجائزة الفردية الأهم في كرة القدم.