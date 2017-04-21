بغداد -أ ش أ

قتلت الشرطة الاتحادية العراقية اليوم الجمعة 18 عنصرا من تنظيم “داعش” بينهم مسئول التفخيخ بالتنظيم خلال معركة الساحل الأيمن من الموصل.

واوضحت الشرطة إن قوات الشرطة الاتحادية قامت أيضا بتدمير 8 آليات مفخخة وتفكيك 55 عبوة ناسفة و34 منزلا ملغما خلال عملياتها في حي الثورة في مدينة الموصل.

وأضافت أن القوات تمكنت أيضا من قتل القيادي أبو عبد الرحمن الروسي مسؤول التفخيخ مع ثلاثة من مرافقيه من جنسية آسيوية في حي الزنجيلي بالموصل .

وأشارت الشرطة إلى أن قوات الأمن تمكنت – اليوم – من تحرير فتاة أيزيدة كانت مختطفة لدى تنظيم “داعش” في حي التنك غربي الموصل.