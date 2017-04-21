اخبار مصر - غباشى خيرالله

وافق الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية على إعفاء أهالى قرى (الروضة-الشهيد فكرى-كفر الحمادية) ببركة السبع من سداد نصف الرسوم المستحقة لمركز معلومات شبكات المرافق عن إصدار الموافقة الفنية لتوصيلات الصرف الصحى لمنازلهم، مع التزام شركة المياه والوحدات المحلية بموافاة المركز ببيان بكافة الوصلات وتوجيه المواطنين للمركز لإستخراج الموافقة الفنية.

جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من أهالى قرى “الروضة والشهيد فكرى وكفر الحمادية” لإعفائهم من رسوم مركز معلومات شبكات المرافق مقابل الموافقة الفنية لتوصيل الصرف الصحى لمنازلهم.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددا على سرعة إنهاء الإجراءات والبدء فى التنفيذ وتذليل كافة العقبات التى تواجه تنفيذ المشروعات التى تعود بالنفع العام على المواطنين.