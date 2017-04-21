القاهرة - اخبار مصر

سيطرت إدارة الحماية المدنية، بمديرية أمن الإسكندرية، على حريق نشب داخل مصنع للزيوت المعدنية، دون حدوث إصابات.

تلقى مأمور قسم شرطة أول العامرية، بلاغًا بنشوب حريق بمصنع ” روك أويل للزيوت المعدنية ” كائن بمنطقة الكيلو 23 الطريق الصحراوى – تجاه القاهرة ، انتقل قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطره على النيران وإخمادها.

بالفحص، تبين أن المصنع مساحته حوالي 2000 متر مربع ” بدون ترخيص ” عبارة عن أرض فضاء مسورة بها عدد ” 9 ” خزانات كبيرة تحوي بداخلها زيوت معدنية، ويستخدم فى تجميع الزيوت المعدنية المستعملة وإعادة تدويرها وتصنيعها ملك”م. ع” ونشوب الحريق بفرن أسفل غلاية للزيت ” دون حدوث إصابات “.