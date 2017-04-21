اخبار مصر - سماء المنياوى

ينظم البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ندوة التكامل الاقتصادي العربي “الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ”، الأحد 23 إبريل 2017 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

ويأتي انعقاد هذه الندوة بمبادرة من البرلمان العربي للوصول إلى حلول عملية للاستفادة من الخبرات العربية لوضع التصورات المختلفة لتنويع الهياكل الاقتصادية العربية، وإعطاء دفعة قوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود على المستوى الوطني والعربي.

وستركز الندوة على الآليات التشريعية من خلال استعراض المنظومة الاقتصادية العربية في إطار جامعة الدول العربية ومعوقات تنفيذها، وتقديم المقترحات والرؤى العملية لتسريع وتيرة تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال خطوات تنفيذية، والبناء على الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

وستختتم الندوة أعمالها باجتماع مع رؤساء اللجان المعنية بالشؤون الاقتصادية بالبرلمانات والمجالس العربية للاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي .. فيما يعقد البرلمان العربي مؤتمرا صحفيا عقب الجلسة الختامية، يستعرض فيه التجارب والخبرات المقارنة، مع تقديم توصيات واقتراحات قابلة للتنفيذ.