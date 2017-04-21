أديس أبابا - أ ش أ

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري في المنتدى الثاني لتوفير الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، والذي يعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك فى إطار الدعوة الموجهة له من مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي.

يهدف المنتدى إلى دعم القارة الأفريقية لإعداد وتعزيز القدرات والإمكانات لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية وذلك من خلال الوصول لأقصى قدر من الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تنمية التعاون على كافة المستويات ( المحلى والإقليمي والدولي).

كما شارك في المنتدى العديد من السادة وزراء المياه والطاقة الأفارقة والخبراء والمسئولين رفيعي المستوى من الوزارات المعنية بالطاقة والبيئة والوكالات الدولية للتنمية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالآثار الناتجة عن التغيرات المناخية.

تأتى هذه الزيارة فى إطار حرص مصر على التواصل والتنسيق مع الأشقاء الأفارقة بما يعزز من آفاق التعاون الإقليمي مع هذه الدول.