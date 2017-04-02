سنغافورة - رويترز

ارتفع النفط يوم الجمعة، لكنه لا يزال متجها لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في شهر، وسط شكوك في أن تؤدي تخفيضات الإنتاج، التي تقودها أوبك إلى إعادة التوازن للسوق، التي تعاني من تخمة بالمعروض.

زاد خام القياس العالمي مزيج برنت، في العقود الآجلة تسليم شهر أقرب استحقاق ثمانية سنتات إلى 53.07 دولار للبرميل، لكنه يظل متجهاً لتكبد خسارة أسبوعية، نسبتها خمسة بالمئة هي الأكبر منذ أسبوع العاشر من مارس.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، في عقود شهر أقرب استحقاق 50.82 دولار للبرميل بزيادة 11 سنتاً عن الإغلاق السابق، ويتجه لتسجيل هبوط أسبوعي نسبته 4.5 بالمئة، هو الأكبر منذ العاشر من مارس أيضاً.