اخبار مصر - أحمد عوض

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد، اليوم، لاستقبال العبارة عمان وعلى متنها 872 معتمرا متجهة إلى ميناء ينبع السعودى، كما تغادر العبارة مسرة وعلى متنها 436 راكب و12 سيارة و 13 شاحنة والعبارة محبة وعلى متنها 998 معتمرا متجهة إلى ميناء ينبع السعودى.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 834 راكب و21 سيارة و9 شاحنة فيما غادرت والعبارة القاهرة وعلى متنها 481 راكبا و7 شاحنة و16 سيارة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 165 راكبا و97 شاحنة و1 سيارة و السفينة غزالة وعلى متنها 47 شاحنة و11 راكب.

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 289 راكب منهم 49 معتمرا و1 باص عمرة و1 برادا و2 سيارة و السفينة بريدج وعلى متنها 9 براد و6 تريلا.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 635 راكبا منهم 392 معتمر و 9 باص عمرة و 1 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 3 براد و 3 تريلا فيما غادرت العبارة ايلة وعلى متنها 176 راكبا منهم 85 معتمرا و2 باص عمرة و7 تريلا و السفينة بريدج وعلى متنها 29 برادا و21 تريلا و355 طرد سمك.