باريس -أ ش أ

تسلمت وزارة الداخلية الفرنسبة من السلطات البلجيكية مذكرة بحث عن مشتبه به ربما يكون على علاقة بهجوم الشانزليزيه الذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين اخرين.

وأكد بيير-هنري بروندي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الفرنسية – في مقابلة مع إذاعة “أوروبا 1” – إنه لا يستطيع في الوقت الراهن أن يقول إذا كان هذا الرجل على صلة بالهجوم أمس, نظرا لأن هناك عددا من المعلومات يتعين التحقق منها أولا.

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت بأن منفذ الهجوم فرنسي يبلغ من العمر 39 عاما ومعروف لدى أجهزة الأمن.

يشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي كان قد أعلن أمس مسئوليته عن هجوم الشانزليزيه, مشيرا الى أن منفذه يدعى أبو يوسف البلجيكي.