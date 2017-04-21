مدريد - أ ش أ

اكتشف فريق من علماء الطيور الأسبان أن طائر اللقلق المهاجر ذات السيقان الطويلة – الذي يهاجر من صحراء إفريقيا إلى أسبانيا – يتسبب في قطع التيار الكهربائي بعد أن تبين أنه يختار الأماكن المرتفعة لإقامة أعشاشه بها.

وقد تتبع العلماء 147 زوجا من هذا الطائر الذي يقيم أعشاشه فوق الجزء العلوي من أعمدة وأبراج الكهرباء في منطقة / دى لاديف / , وهو يقطع التيار بسبب سيقانه الطويلة التي تتعثر في أسلاك هذه الأبراج وهو من هذا المكان المرتفع يراقب فريسته من الضفادع والجعران والثعابين غير السامة.

ويصل سمك هذه الأعشاب إلى 70 سنتيمترا والأغصان التي يتكون منها العشش تقطع خطوط الكهرباء ويستغرق قطع الكهرباء لعدة ساعات حتى يكتشف المسئولون عن الكهرباء أنها بسبب عش هذا الطائر مما يستدعي في بعض الأحيان إزالة العش.