اخبار مصر- نجوى ابو الخير

أكد الانبا عمانويل عياد مطران الاقباط الكاثوليك بالاقصر ورئيس اللجنة المنظمة لزيارة البابا فرنسيس الثانى بابا الفاتيكان ان البابا يحمل حب خاص لمصر ويملك حنين داخلى لزيارتها وتأتى زيارته لتأكيد العلاقات القوية بين الفاتيكان ومصر ودورها الكبير على المستوى العربى والاسلامى واهتمامها بقضية السلام واقراره فى المنطقة والعالم والعلاقة الوطيدة بين مؤسسة الفاتيكان ومؤسسة الازهر وهى المؤسسة الام للاسلام السنى علاقات تاريخية

واضاف الانبا عما نويل عياد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان كل رجال الدين معنيين بتوجيه الافراد فى كل الاديان وهم مسؤولين عن تحديث الخطاب الدينى والتركيز على قيم السلام والتعايش والتآخى والتواصل واكد ان شعار الزيارة ” بابا السلام فى مصر السلام ” ومنشورها يحتوى على حمامة السلام والهلال والصليب واكد ان المؤسسات الدينية لها حضور قوى فى المجتمع على المستوى التعليمى والمستوى والوجدانى فيمكن ان تظهر الدين الحقيقى والذى يحافظ على كرامة الانسان وحياته

وشدد رئيس اللجنة المنظمة لزيارة البابا فرنسيس الثانى لمصر ان هناك مخططات تستغل الاديان لتحقيق اغراضها ويجب التنسيق للوقوف فى مواجهتها لان التنسيق الانسانى بين المؤسسات الدينية سيؤتى ثماره واشاد بدور الازهر فى التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدينية ومن خلال دور بيت العائلة الذى انتشر فى كل ربوع مصر واكد ان مجيئ البابا فرنسيس الثانى لمصر رسالة بالرغم من الوقت القليل الذى ستستغرقه

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا