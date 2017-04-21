أخبار مصر- نجوى ابو الخير

أكد الرائد الاعلامى محمد مرعى رئيس شبكة صوت العرب الاسبق ان مبنى ماسبيرو كان له السبق الاعلامى فى العالم العربى وتخرجت منه الكوادر الاعلامية التى اثرت كل المحطات الاذاعية والمرئية فى المنطقة العربية وكان له باع كبير فى الاحداث السياسية التى شهدتها المنطقة فى اوائل الستينيات وما لعبته اذاعة صوت العرب ودورها القومى فى تجميع الصوت العربى.

واضاف ان اساس اطلاق الاذاعة او الخدمة التليفزيونية هى خدمة الشعب وتلبية طموحاته ففرض بعد انشاء الاذاعة رسوم على كل من يشترى جهاز راديو كما طبق النظام ايضا بعد انشاء التليفزيون واعرب عن تفاؤله بالدور الذى ستلعبه الهيئة الوطنية للاعلام لمسابيرو واحداثها نقلة نوعية فى الاداء وتطوير فى كل مفردات المبنى العريق

واوضح الاعلامى محمد مرعى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان العبئ المالى الذى تعرض لها المبنى جاء بسبب تقديم الخدمات فى العهد السابق لكل مؤسسات الدولة دون تحصيل عائدها واشار الى اهمية اسقاط الديون عن المبنى وطالب الهيئة الوطنية للاعلام بالاعتناء بهذا الملف ليستطيع المبنى ان يسقط العبئ من كاهله وان تهيئ المناخ لاستثمار الامكانيات فى الكوادر والاجهزة وتوفير مدخلات مالية تخدم الاعلام الموجه للشعب واكد ان بعض الانتاج المؤثر جماهيريا محتواه لايرتقى للمستوى المطلوب بسبب قلة الامكانيات المادية

واشار رئيس شبكة صوت العرب الاسبق الى ان الفن رسالة للجماهير فيعطى بعدا لقيم المجتمع وانتاج الدراما الهادفة كانت من رسائل التليفزيون منذ نشأته واكد ان اعادة الهيكلة لكيانات ماسبيرو هو الملف المهم امام الهيئة الوطنية للاعلام لان هذه الكيانات بوضعها الحالى تعوق الانطلاق واكد ان اعادة الهيكلة بما لايضر بالثروة البشرية الموجودة سيبعث النهضة فى دور مبنى ماسبيرو

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا