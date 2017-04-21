القاهرة - أخبار مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع ظهور السحب المنحفضة والمتوسطة على السواحل شمالا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومدن القناة والشوائب العالقة نهارا على معظم الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة والصغرى 23 والإسكندرية 29 والصغرى 20 ومطروح 23 والصغرى 17.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية تكون جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.