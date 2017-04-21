كراكاس - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الفنزويلي دلسي رودريجيز أن”عصابات مسلحة”هاجمت مستشفى كان بداخله 54 طفلا،متهما معارضي الرئيس نيكولاس مادورو بالوقوف وراء هذا الهجوم، بعد يوم جديد من الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد ضد سياسات الرئيس نيكولاس مادورو الاقتصادية.

وكتب رودريجيز في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”اليوم الجمعة “أعلن أمام الأسرة الدولية أن عصابات مسلحة تستأجرها المعارضة هاجمت مستشفى للولادة بداخله 54 طفلا”، مشيرا إلى أن الرئيس أمر بإخلاء المستشفى،إلا أنه لم يذكر موقعها.