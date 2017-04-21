الإسماعيلية - أ ش أ

صرح الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بأن إدارة المهرجان قررت تبكير حفل ختام الدورة التاسعة عشر من المهرجان لتكون مساء الأحد القادم 23 أبريل الجاري بدلا من الثلاثاء 25 أبريل , نظرا للاستعدادات التي تسبق احتفالات أعياد سيناء بالتنسيق مع المحافظة وبحضور كبار المسئولين.

وأضاف زكريا أنه سيتم ضغط عروض أفلام يوم الإثنين 24 أبريل وتبكير عرضها والإعلان عقب ذلك عن جوائز المهرجان في حفل الختام الذى سيقام بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة افتتحت فعالياته الأربعاء الماضي على خشبة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بمشاركات 115 فيلما تمثل 45 دولة عربية وأجنبية برئاسة الناقد عصام زكريا وتحت إشراف المركز القومي للسينما برئاسة دكتور خالد عبد الجليل رئيس المركز ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما , وتتولى رئاسة لجنة تحكيمه المخرجة الأسبانية مارجريتا ماجريجى , وتجرى عروض الأفلام المتنافسة على مدار أيام المهرجان بقاعات العرض السينمائي بالمحافظة.