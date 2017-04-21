اخبار مصر- نجوى ابو الخير

أوضح الكاتب الصحفى كريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع فى ضوء تحليله للاخبار بصحف القاهرة الصادرة الجمعة، ان الجيش المصرى يواجه حربا على عدة اصعدة، حيث يواجه الارهاب فى سيناء فينفذ ضربات متتالية ويحقق انتصارات، كما يواجه حملة اعلامية لتشويه دوره وتخفيض معنوياته من قنوات اعلامية مشبوهة وراءها جماعة الاخوان الارهابية.

واشار الى ان السودان اصبح معبر ومأوى للفارين من جماعة الاخوان الارهابية و العلاقات مع السودان علاقات عضوية واساسية وزيارة وزير الخارجية سامح شكرى امس للسودان جاءت لوضع حد لمحاولات افساد هذه العلاقات اتفق فيها على توقيع ميثاق شرف صحفى لالتزام وسائل الاعلام فى البلدين باطر العلاقات الثنائية الجيدة وتحسينها

واضاف كريم عبد السلام ان الرئيس دونالد ترامب هو الذى اطلق مقولة ان مصر وحدها تواجه الارهاب اثناء حملته الانتخابية لمنصب الرئاسة فآن الاوان ان يتخذ مواقف لدعمها بالوقوف امام الدول الداعمة للارهاب.

واكد ان الارهاب المدعوم بالمال والسلاح طال العالم كله واخرهم حادث اطلاق النار فى وسط باريس بشارع الشانزليزيه امس

واشاد رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع بالجهود المبذولة للاكتفاء الذاتى من انتاج الحديد فى مصر وتحديث صناعة الغزل والنسيج فى خلال عام واكد ان مصر تسعى لتكون معبر لتسييل الغاز وتصديره الى اوروبا بعد النقلة النوعية التى حدثت فى الاكتشافات البترولية والغازية بالشواطئ المصرية

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