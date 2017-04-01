باريس - أ ش أ

قرر كل من فرانسوا فيون مرشح حزب “الجمهوريون” (يمين) في انتخابات الرئاسة الفرنسية , ومارين لوبن مرشحة حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف)، إلغاء كافة فعالياتهما الانتخابية والتي كانت مقررة اليوم الجمعة , وذلك عقب الهجوم الارهابي على جادة الشانزليزيه مساء امس الخميس.

وطالب فيون – في تصريح صحفي – بتعليق حملة الانتخابات اثر اعتداء الشانزليزيه.

يذكر أن الشرطة الفرنسية حذرت بعض مرشحي الرئاسة , من بينهم فيون ولوبن , من امكانية تعرضهم الى اعتداء إرهابي , وقامت بالفعل بالقاء القبض الثلاثاء الماضي على شخصين بجنوب فرنسا كانا يعدان لهجوم وشيك على عدد من الأهداف.

وصرح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند , في وقت سابق امس، بأنه سيتم الإلتزام بأعلى درجات اليقظة لتأمين الإنتخابات الرئاسية التي ستنطلق جولتها الأولى الأحد المقبل.