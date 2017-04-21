اخبار مصر- نجوى ابو الخير

ذكر الشيخ الدكتور الشحات عزازى وهو من علماء الازهر الشريف ان تعرض اشخاص او مؤسسات للانتقاد او حتى السباب لايعنى سوءها لان الذات الاهية والقرآن والنبى تعرضوا للتعدى من قبل كارهوا الدين وليس غريبا ان توجه سهام الانتقاد لمؤسسة الازهر فهى مؤسسة تربوية علمية اكاديمية تدرس الدين وتخرج العلماء والدعاة وينتقدها بشدة كل من يكره دورها العلمى فى الدين واكد ان فضيلة الامام الاكبر او المفتى هم من علماء الدين الدارسين والمتخصصين فيها وهناك مؤسسات تابعة للازهر لها علمائها ودعاتها وتتكامل فيما بينها .

واضاف الدكتور الشحات عزازى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان التنظيم والضبط فى عدم اباحة الافتاء والتفسير الا للعلماء المتخصصين من شروط العمل بتدريس الدين او الدعوة له فلا يجوز لعالم مصرى حصل على علوم الدين من جامعة دينية بالخارج ان يمارس الدعوة الا اذا اجتاز اختبار الازهر الشريف وليس هذا اجحافا للاخرين ولكن الازهر والذى ينتهج المذهب الاشعرى يحترم كل المذاهب الاسلامية ويدرس كل المذاهب لطلبته وهو يشترط التاكد من مستوى العالم باجتيازه الاختبارات الخاصة بها

واكد عالم الازهر الشريف ان الشهادة الدراسية شرط لتقدم الداعية للاختبار للحصول على عمله كداعية اسلامية لانها تعنى التخصص ولكن الاختبار هو الذى يوضح مستواه العلمى وحداثته وقدراته على التعامل مع الناس ، واكد ان لايحسب على الازهر الا خريجى جامعة الازهر فالانتقاد للازهر على تصرفات كل من يدعى التدين بعيد عن الانصاف

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