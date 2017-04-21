واشنطن - أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس ان إيران لا تحترم “روح” الإتفاق الدولي حول برنامجها النووي، لكنه ظل مبهما حول مستقبل هذا النص الذي واصل الإشارة إليه بأنه “سيء”.

يعتبر الإتفاق النووي الموقع في يوليو (تموز) 2015 بين طهران والدول العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) أحد الإنجازات الدبلوماسية لإدارة أوباما. وقد دخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2016 وهو يهدف إلى ضمان الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي في مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.

مع ان ترامب لم يكرر منذ توليه الرئاسة في 20 يناير (كانون الثاني) تعهداته خلال الحملة الإنتخابية بانه “سيمزق” الإتفاق، إلا انه أعلن مجددًا يوم الخميس انه على قناعة بانه “إتفاق رهيب” وانه ما كان يجب ان يتم توقيعه بعد سنوات من المحادثات الشاقة.

إلا ان ترامب انتقد يوم الخميس أيضًا سلوك السلطات الإيرانية. وقال في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض “إيران ليست بمستوى روح الإتفاق”.

ومضى يقول “نحن نحلل ذلك باهتمام كبير جدًا وسيكون لدينا ما نقوله حول الموضوع قريبًا”، ملتزمًا الغموض حول الإتفاق الذي يحمل عنوان “خطة العمل الشاملة والمشتركة”.

واتخذ الرئيس الأمريكي مواقف عدة على صعيد السياسة الخارجية في الأسابيع الأخيرة، واعتمد خصوصا لهجة تصالحية إزاء الصين بعد ان كان يعتبرها سبب كل المشاكل خلال الحملة الإنتخابية. لكنه لا يزال من الصعب التكهن في الوقت الحالي بما ستكون عليه سياسته إزاء العلاقات المستقبلية مع إيران.

الأمر المؤكد الوحيد هو التصعيد في حدة الانتقادات الأمريكية في الأيام الأخيرة.

وإذا كانت الإدارة الأمريكية أكدت في مطلع الأسبوع ان إيران تنفذ التزاماتها إلا انها أعلنت في الوقت نفسه إعادة النظر في الإتفاق للتأكد مما إذا كان تخفيف العقوبات الذي ينص عليه الإتفاق الموقع في العام 2015 حيويًا لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.