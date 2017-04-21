الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب

دعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يوم الخميس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل للمساعدة في إنهاء إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية.

وقال رياض منصور أمام مجلس الأمن إنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر “يمكن أن تؤدي دورًا تسهيليًا إيجابيًا” لتجنب “العواقب الخطيرة لتدهور هذا الوضع”.

وبدأ 1500 أسير فلسطيني يوم الإثنين إضرابًا جماعيًا عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم وذلك بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن مدى الحياة.

وتعد قضية المعتقلين في إسرائيل إحدى القضايا المركزية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ خمسين عامًا.

ويقول مسؤولون فلسطينيون ان إسرائيل اعتقلت أكثر من 850 ألف فلسطيني خلال الخمسين عامًا الماضية.

وفي السنوات الأخيرة، قام عدد من الأسرى بإضرابات عن الطعام بشكل فردي شارف بعضهم خلالها على الموت، وانتهت بإبرام إتفاقيات مع السلطات الإسرائيلية لإطلاق سراحهم. لكن أعيد اعتقال بعضهم بعد ذلك.