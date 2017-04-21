برلين - أ ف ب

عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن “تعاطفها مع الضحايا وعائلاتهم” بعد عملية إطلاق النار التي تبناها تنظيم “داعش” وأدت إلى مقتل شرطي مساء يوم الخميس في الشانزيليزيه بباريس.

وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية على تويتر “بعد الاعتداء على عناصر من الشرطة في باريس”، قدمت ميركل تعازيها إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند. وقالت انها “متعاطفة مع الضحايا وعائلاتهم”.

وقبيل ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن ألمانيا تقف “بحزم وتصميم إلى جانب فرنسا”.

وقالت الوزارة على تويتر “أخبار صادمة من باريس. ننعي الضحايا ونقف بحزم وتصميم إلى جانب فرنسا”.

وقُتل شرطي وأصيب اثنان آخران بجروح مساء يوم الخميس في إطلاق نار بجادة الشانزيليزيه في باريس، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية التي أشارت إلى مقتل مطلق النار.

وفتحت هيئة مكافحة الإرهاب التابعة للنيابة العامة في باريس تحقيقاً حول إطلاق النار.

ويأتي إطلاق النار قبل ثلاثة أيام من الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية في فرنسا.