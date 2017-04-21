زوريخ - رويترز

سجل أياكس الهولندي هدفين وهو متأخر 3-0 ويلعب بعشرة لاعبين ليصعق شالكه ويبلغ الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس.

وبدا بطل أوروبا أربع مرات الفائز 2-0 في مباراة الذهاب في طريقه للخروج عندما سجل شالكه هدفين في أقل من ساعة ليعادل نتيجة المباراة الأولى ثم أضاف هدفا آخر في بداية الوقت الإضافي.

ورغم طرد جويل فيلتمان في الدقيقة 80 أحرز أياكس هدفين عبر نيك فيرجيفر وأمين يونس في آخر عشر دقائق من الوقت الإضافي ليخسر 3-2 لكنه يفوز 4-3 في مجموع المباراتين.

وبخروج شالكه ومن قبله بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند من دوري الأبطال تفشل الفرق الألمانية في الوصول إلى الدور قبل النهائي لأي من البطولتين للمرة الأولى منذ موسم 2004-2005.

وسيطر شالكه على المباراة وبدا قادرا على إخراج منافسه الهولندي الذي أشرك لاعبين اثنين يبلغ عمر كل منهما 17 عاما وبمتوسط عمر أقل من 23 عاما للفريق.

وسجل ليون جوريتسكا وجيدو بورجشتالر هدفين في أربع دقائق في بداية الشوط الثاني لشالكه وزادت الأمور سوءا لأياكس بعد طرد المدافع فيلتمان لحصوله على إنذارين متتاليين.

وعندما أحرز دانييل كاليجيوري الهدف الثالث لشالكه في الوقت الإضافي بدا أن الفريق الزائر لن يتمكن من العودة.

لكن أياكس الذي ظل وفيا لطريقته في اللعب المعتمدة على التمرير قلص الفارق عندما سيطر فيرجيفر على كرة بعد تمريرة عرضية من كيني تته وسدد داخل المرمى قبل تسع دقائق من نهاية الوقت الإضافي.

وفقد شالكه أعصابه وترك مساحات كبيرة لمنافسه الذي استفاد عندما هز يونس الشباك.

وقال كاليجيوري “من الصعب تفسير ما حدث. لا أستطيع التحدث”.