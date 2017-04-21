أ ف ب

توفي أمريكي في الخامسة والسبعين من العمر “بسلام” في منزله في ولاية أوريجون في غرب الولايات المتحدة، بعدما طمأنته زوجته السابقة كذبًا، بأنه تمت إطاحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة “ذي أوريجونيان” المحلية، نبذة عن الرجل الراحل، جاء فيها أن مايكل إليوت توفي هذا الشهر، بعدما أبلغته تيريزا إليوت، وهي زوجته السابقة وصديقته المقربة، بهذا النبأ الكاذب. وجاء في النعي الذي أوردته الصحيفة بأسلوب ساخر “بعد سماعه هذا النبأ، تنفس للمرة الأخيرة بهدوء قبل أن تنتهي حياته على الأرض”.

وأبلغت تيريزا وسائل إعلام أمريكية عدة أن زوجها السابق عاش كابوسًا بعد انتخاب ترامب فعمدت إلى إقناعه كذبًا بأنه تمت الإطاحة بحكمه لكي يموت سعيدًا.