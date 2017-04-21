وكالات

كشف تقرير نشره الموقع الإلكتروني hellogiggles عن قبيلة من السكان الأصليين في جزيرة منعزلة بالمحيط الهندي، تهاجم أي سائح لهذا النوع من الأماكن الغريبة يحاول زيارتها لذلك أطلق عليها الجزيرة الأصعب زيارة في العالم والأخطر في الكوكب.

ومنعت الهند مواطنيها من زيارة جزيرة نورث سينتينل أو حتى محاولة الاتصال بأشخاص يعيشون هناك، بل أصبح الذهاب لمسافة ثلاثة أميال من الجزيرة غير قانوني.

واشتهر شعب سينتينل بعنفهم وعدم رغبتهم في التواصل مع الغرباء، ولا يُعرف سوى القليل عن الجزيرة المربعة التي يعيشون فيها، لأنها مغطاة بالغابات كليًا تقريبًا.

وهاجمت القبيلة اثنين من الصيادين الذين حطوا على الشاطئ عام 2006، وعندما تحلق طائرات الهليكوبتر من حرس السواحل الهندي فوقها، سواء كانت بعثات الإستطلاع، أو لإسقاط طرود المواد الغذائية يتم رشقها بالسهام والحجارة.

ولا يعلم أحد على وجه الدقة عدد سكان سينتينل، إلا أنه يقدر بين 50 و400 شخص، عاشوا في عزلة على متن الجزيرة لأكثر من 60 ألف سنة، وفقًا لعلماء الأنثروبولوجيا.

ووفقًا لمجموعة تدافع عن حقوق القبيلة، فإن شعب سينتينل معرضون لخطر الموت، وأطلقت عليهم الشعب الأكثر ضعفًا وغير المحصن في العالم، لأنهم لم يتحصنوا من الأمراض الشائعة، مثل الأنفلونزا.