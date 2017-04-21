طنطا - أ ش أ

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل بمصنع كتان بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وأتت النيران على أكثر من ألف طن كتان.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا بنشوب حريق هائل بمصنع كتان ملك أولاد أبو أمارة، وامتدت النيران للمنازل المجاورة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية 10 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران بالمصنع و 3 منازل مجاورة، دون حدوث إصابات، وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.