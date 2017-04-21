صحافة عربية: مسؤول أممي: خطر المجاعة يهدد اليمن خلال العام الجاري
أخبار مصر - الجمعة 21 أبريل
* مسؤول أممي: خطر المجاعة يهدد اليمن خلال العام الجاري.
* بوتين: الشعب الروسي يختار خليفتي عبر الاقتراع.
* موسكو وطهران تفشلان في إرباك تحقيق “الكيماوي”.
* بارزاني يتمسك بإجراء الاستفتاء على استقلال كردستان.
* عون: لا تمديد لمجلس النواب اللبناني.
* تركيا: لا جدوى لمساعي المعارضة للطعن في الاستفتاء.
الخليج الإماراتية
* مسؤول أممي: خطر المجاعة يهدد اليمن خلال العام الجاري.
* ابن دغر: الميليشيات نهبت مرتبات الموظفين لمدة 9 شهور.
* قوات الشرعية تعثر على معدات إيرانية.
* مقرب من خامنئي يعترف: ندعم الحوثيين لمهاجمة السعودية.
* العراق يستدعي السفير التركي احتجاجًا على تصريحات أردوغان.
* الائتلاف الوطني في العراق يعارض استفتاء كردستان.
* شركات صينية تعيد تصميم مفاعل نووي إيراني.
* ملتقى “أمن الغذاء” لدول الخليج يدعو لتنفيذ الربط المائي.
* مسؤول جزائري يبحث مع حفتر دعم الحوار الداخلي بين الفرقاء.
* بوتين: الشعب الروسي يختار خليفتي عبر الاقتراع.
* ماي تقطع وعدًا انتخابيًا بإنهاء حرية دخول الأفراد الأوروبيين.
* جابرييل: محاربة “داعش” في العراق دفاع عن ألمانيا.
* بلدية برشلونة تتبنى حملة لمقاطعة الإحتلال.
* مجلس أوروبا يحذر من التسامح مع الشعبوية.
* 162 شركة تكنولوجيا أمريكية تهاجم سياسة ترامب المعادية للهجرة.
* كوريا الشمالية تهدد بـ”ضربة وقائية” ردًا على ضغوط واشنطن.
* سيؤول تطور صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت.
* اليابان تعزز علاقاتها مع أستراليا لمواجهة تزايد الأنشطة البحرية الصينية.
* أستراليا تشدد شروط الحصول على الجنسية.
* تجدّد احتجاجات المعارضة بفنزويلا.
الشرق الأوسط
* موسكو وطهران تفشلان في إرباك تحقيق “الكيماوي”.
* مدرعات وشرطة عسكرية روسية وسط دمشق.
* بارزاني يتمسك بإجراء الاستفتاء على استقلال كردستان.
* “هيومان رايتس ووتش”: الحوثيون وصالح ارتكبوا جرائم حرب عبر زرع ألغام محظورة.
* قائد في الجيش اليمني لـ”الشرق الأوسط”: الميليشيات فخخت منازل المدنيين ومزارعهم.
* مقتل مسؤول تسليح الحوثيين في “معسكر خالد”.
* في رسالة مزدوجة… “حزب الله” ينظم جولة للإعلاميين على الحدود الجنوبية.
* إقصاء أحمدي نجاد من سباق الرئاسة الإيراني.. “لجنة صيانة الدستور” أجازت 3 محافظين و3 إصلاحيين.
* إتفاق مصري ـ سوداني على تجنب إيواء المعارضين.
* مسيرات وسط تونس ضد الفساد… وتظاهرات للمطالبة بالتنمية.
* الأمن الروسي: انتحاري سان بطرسبرج حصل على تمويل من جماعات إرهابية في تركيا.
* هجوم في الشانزليزيه يربك حملات الرئاسة.. مسلح يقتل شرطيًا ويجرح آخرين بـ “سلاح حربي”… و”داعش” يتبنى.
* بدء محاكمة شبكة “كان ـ تورسي” المتطرفة في فرنسا.
* تفجيرات بروكسل: لجنة التحقيقات تكشف التستر على معلومات مهمة.
* قوات أمريكية ما زالت تحارب “داعش” قرب موقع “أم القنابل”.
* دول في “أوبك” تلمح لتمديد “خفض الإنتاج”.
* عقار مضاد للاكتئاب يكافح “ألزهايمر”.. يمنع هلاك خلايا المخ ويعيد الذاكرة.
الإتحاد الإماراتية
* الشرعية تسيطر على 10 مواقع جديدة في الجوف.
* ميليشيا الحوثي تبدأ حملة تصفيات لرجال المخلوع.
* وكيل الحديدة: الميليشيات تنهب إيرادات الميناء وتسخرها للحرب.
* الأسد ينقل مقاتلاته إلى قاعدة روسية خوفًا من ضربة أمريكية.
* “الحر” يعلن غرب درعا منطقة عسكرية لطرد “الدواعش”.
* 3500 عالق من المهجرين بانتظار إفراج الأسد عن معتقلين.
* تحرير حيين جديدين بالموصل وافتتاح مقر قيادة الشرطة.
* مقتل 7 من أبرز قادة “داعش” بينهم ابن عم البغدادي.
* مواجهات خلال تظاهرة دعمًا للأسرى الفلسطينيين.
* مستوطنون يشوون اللحوم استفزازًا أمام سجن “عوفر”.
* عون: لا تمديد لمجلس النواب اللبناني.
* الجزائر: إرهابي يفجر نفسه وآخر يستسلم للشرطة.
* تركيا: لا جدوى لمساعي المعارضة للطعن في الاستفتاء.
* لوبان: الفرنسيون يشعرون بأن سيادتهم تنتزع منهم.
* دعاة استقلال أسكتلندا يراهنون على الإنتخابات البريطانية المبكرة.
* نائب الرئيس الأمريكي يتعهد بضمان حرية الملاحة في بحر الصين.
* واشنطن تلتزم ببناء شراكة قوية ضد الإرهاب مع جاكرتا.
* باكستان: المحكمة العليا تأمر بالتحقيق مع شريف بالفساد.
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