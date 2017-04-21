أخبار مصر - الجمعة 21 أبريل

* مسؤول أممي: خطر المجاعة يهدد اليمن خلال العام الجاري.

* بوتين: الشعب الروسي يختار خليفتي عبر الاقتراع.

* موسكو وطهران تفشلان في إرباك تحقيق “الكيماوي”.

* بارزاني يتمسك بإجراء الاستفتاء على استقلال كردستان.

* عون: لا تمديد لمجلس النواب اللبناني.

* تركيا: لا جدوى لمساعي المعارضة للطعن في الاستفتاء.

الخليج الإماراتية

* مسؤول أممي: خطر المجاعة يهدد اليمن خلال العام الجاري.

* ابن دغر: الميليشيات نهبت مرتبات الموظفين لمدة 9 شهور.

* قوات الشرعية تعثر على معدات إيرانية.

* مقرب من خامنئي يعترف: ندعم الحوثيين لمهاجمة السعودية.

* العراق يستدعي السفير التركي احتجاجًا على تصريحات أردوغان.

* الائتلاف الوطني في العراق يعارض استفتاء كردستان.

* شركات صينية تعيد تصميم مفاعل نووي إيراني.

* ملتقى “أمن الغذاء” لدول الخليج يدعو لتنفيذ الربط المائي.

* مسؤول جزائري يبحث مع حفتر دعم الحوار الداخلي بين الفرقاء.

* بوتين: الشعب الروسي يختار خليفتي عبر الاقتراع.

* ماي تقطع وعدًا انتخابيًا بإنهاء حرية دخول الأفراد الأوروبيين.

* جابرييل: محاربة “داعش” في العراق دفاع عن ألمانيا.

* بلدية برشلونة تتبنى حملة لمقاطعة الإحتلال.

* مجلس أوروبا يحذر من التسامح مع الشعبوية.

* 162 شركة تكنولوجيا أمريكية تهاجم سياسة ترامب المعادية للهجرة.

* كوريا الشمالية تهدد بـ”ضربة وقائية” ردًا على ضغوط واشنطن.

* سيؤول تطور صواريخ مضادة للسفن أسرع من الصوت.

* اليابان تعزز علاقاتها مع أستراليا لمواجهة تزايد الأنشطة البحرية الصينية.

* أستراليا تشدد شروط الحصول على الجنسية.

* تجدّد احتجاجات المعارضة بفنزويلا.

الشرق الأوسط

* موسكو وطهران تفشلان في إرباك تحقيق “الكيماوي”.

* مدرعات وشرطة عسكرية روسية وسط دمشق.

* بارزاني يتمسك بإجراء الاستفتاء على استقلال كردستان.

* “هيومان رايتس ووتش”: الحوثيون وصالح ارتكبوا جرائم حرب عبر زرع ألغام محظورة.

* قائد في الجيش اليمني لـ”الشرق الأوسط”: الميليشيات فخخت منازل المدنيين ومزارعهم.

* مقتل مسؤول تسليح الحوثيين في “معسكر خالد”.

* في رسالة مزدوجة… “حزب الله” ينظم جولة للإعلاميين على الحدود الجنوبية.

* إقصاء أحمدي نجاد من سباق الرئاسة الإيراني.. “لجنة صيانة الدستور” أجازت 3 محافظين و3 إصلاحيين.

* إتفاق مصري ـ سوداني على تجنب إيواء المعارضين.

* مسيرات وسط تونس ضد الفساد… وتظاهرات للمطالبة بالتنمية.

* الأمن الروسي: انتحاري سان بطرسبرج حصل على تمويل من جماعات إرهابية في تركيا.

* هجوم في الشانزليزيه يربك حملات الرئاسة.. مسلح يقتل شرطيًا ويجرح آخرين بـ “سلاح حربي”… و”داعش” يتبنى.

* بدء محاكمة شبكة “كان ـ تورسي” المتطرفة في فرنسا.

* تفجيرات بروكسل: لجنة التحقيقات تكشف التستر على معلومات مهمة.

* قوات أمريكية ما زالت تحارب “داعش” قرب موقع “أم القنابل”.

* دول في “أوبك” تلمح لتمديد “خفض الإنتاج”.

* عقار مضاد للاكتئاب يكافح “ألزهايمر”.. يمنع هلاك خلايا المخ ويعيد الذاكرة.

الإتحاد الإماراتية

* الشرعية تسيطر على 10 مواقع جديدة في الجوف.

* ميليشيا الحوثي تبدأ حملة تصفيات لرجال المخلوع.

* وكيل الحديدة: الميليشيات تنهب إيرادات الميناء وتسخرها للحرب.

* الأسد ينقل مقاتلاته إلى قاعدة روسية خوفًا من ضربة أمريكية.

* “الحر” يعلن غرب درعا منطقة عسكرية لطرد “الدواعش”.

* 3500 عالق من المهجرين بانتظار إفراج الأسد عن معتقلين.

* تحرير حيين جديدين بالموصل وافتتاح مقر قيادة الشرطة.

* مقتل 7 من أبرز قادة “داعش” بينهم ابن عم البغدادي.

* مواجهات خلال تظاهرة دعمًا للأسرى الفلسطينيين.

* مستوطنون يشوون اللحوم استفزازًا أمام سجن “عوفر”.

* عون: لا تمديد لمجلس النواب اللبناني.

* الجزائر: إرهابي يفجر نفسه وآخر يستسلم للشرطة.

* تركيا: لا جدوى لمساعي المعارضة للطعن في الاستفتاء.

* لوبان: الفرنسيون يشعرون بأن سيادتهم تنتزع منهم.

* دعاة استقلال أسكتلندا يراهنون على الإنتخابات البريطانية المبكرة.

* نائب الرئيس الأمريكي يتعهد بضمان حرية الملاحة في بحر الصين.

* واشنطن تلتزم ببناء شراكة قوية ضد الإرهاب مع جاكرتا.

* باكستان: المحكمة العليا تأمر بالتحقيق مع شريف بالفساد.