القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمنم أن انعقاد المهرجان الدولي للطبول في نسخته الخامسة يأتي ليؤكد أن الشعب المصري والدولة المصرية سيوصلان طريق الحياة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير الليلة للمهرجان الدولي للطبول يرافقه وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء والسفراء وذلك بمسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين.

وأضاف الوزير انه بالرغم من الإرهاب الذي تواجهه مصر إلا أننا لن نسمح لأي إرهابي من أن يفسد حياتنا وسوف نواجه الإرهاب عن طريق القوات المسلحة والشرطة كما سنواجه الإرهاب بالفن والثقافة.

واختتم الوزير بتقديم التحية للشعب المصري قائلا: “المجد لمصر والشعب المصري” من ناحيته وجه انتصار عبد الفتاح رئيس المهرجان الشكر لوزير الثقافة على ما قدمه من دعم ليخرج هذا المهرجان بهذا الشكل، مؤكدا أن المهرجان يعمل على التواصل بين شعوب العالم المختلفة.

ودعا عبد الفتاح الحضور للكرنفال الكبير الذي سيعقد غدا بشارع المعز وتدشين مشروع القاهرة التاريخية، موضحا أن من خلاله سيتم توصيل رسالة سلام للعالم.

ويشارك في المهرجان أكثر من 25 فرقة فنية من مختلف ثقافات العالم تحت شعار “حوار الطبول من أجل السلام”، من بينهم لأول مرة الإكوادور من أمريكا الجنوبية، مورشيوس من شرق أفريقيا، الجزائر، الصين، السعودية، إندونيسيا، الأردن، بروندي، نيجيريا، حيث تلتقي في قلب القاهرة التاريخية وتجتمع سويا بحضارتها وثقافاتها لتقدم قالبا فنيا جديدا ورسالة سلام يقودها الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان للتأكيد على التواصل الإنساني بين الشعوب وقدرة الإبداع على محاربة الإرهاب، ومن الأماكن الـ7 التي سيقام بها المهرجان هي القلعة، وشارع المعز، قبة الغوري، الهناجر بنها، مركز الطفل والحضارة.