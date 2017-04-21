المنيا - أ ش أ

تمكنت أجهزة البحث الجنائي في المنيا، يوم الخميس، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص، يقيمون بقرية نزلة عبيد، تخصصوا في سرقة الدراجات البخارية.

وتلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا الجديدة، تفيد قيام ثلاثة أشخاص يقيمون بقرية نزلة عبيد بدائرة مركز المنيا، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات البخارية من مالكيها، أثناء تواجدهم بالعمل بطريق المغافلة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بمحال إقامتهم وبمواجهتهم بالتحريات أقروا بصحتها.