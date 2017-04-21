الخرطوم - أ ش أ

قال نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، إن بلاده لايوجد فيها إرهاب ولا معسكرات تدريب الإرهابيين، داعيا إلى فتح حوارات في الثقافة والفكر، حاثا الأحزاب السياسية على الجد في حماية شباب السودان من تيارات التطرف والإرهاب.

وأكد عبد الرحمن – في كلمته خلال المؤتمر التنشيطي العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية كسلا، يوم الخميس – أن السودان دولة مسلمة وإسلامها وسطي معتدل، لا تؤمن بالغلو والتطرف ولا بالإرهاب ولا “داعش” ولا الشيعة، وأضاف “هذا منهجنا الذي يحتاج لحماية ووعي حتى لا يخترقنا الآخرون”.