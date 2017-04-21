موسكو - أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن رفض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المبادرة الروسية الإيرانية بخصوص التحقيق في حادث خان شيخون بريف إدلب في سوريا أظهرت بوضوح أن لا مصلحة لدى الغرب في كشف الحقيقة عما حدث هناك.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف – في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية يوم الخميس – : “إن نتائج التصويت الذي جرى اليوم خلال الدورة الخاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تظهر أن مجموعة البلدان الغربية وعددا من الدول التي انضمت إليها لا مصلحة لها في كشف الحقيقة”.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد رفضت، في وقت سابق يوم الخميس، المبادرة التي تقدمت بها روسيا وإيران بخصوص تشكيل لجنة للتحقيق في حادث استخدام السلاح الكيميائي في بلدة خان شيخون السورية.

وذكرت المنظمة في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع “تويتر”: “رفض المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأغلبية ساحقة مقترح روسيا وإيران”.