مانشستر (إنجلترا) - رويترز

احتاج مانشستر يونايتد لهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع من ماركوس راشفورد ليهزم أندرلخت 2-1 على ملعب أولد ترافورد يوم الخميس ويصعد إلى الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين.

وبينما يفتح هذا الانتصار الطريق لفريق المدرب جوزيه مورينيو نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إلا ان يونايتد دفع ثمنا باهظا بعد تعرض المدافع ماركوس روخو والمهاجم زلاتان إبراهيموفيتش لإصابتين خطيرتين على ما يبدو في الركبة.

تقدم يونايتد في الدقيقة العاشرة عبر الأرميني هنريخ مخيتاريان الذي أحرز هدفه الخامس في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وعادل الفريق البلجيكي النتيجة في الدقيقة 32 عبر الجزائري سفيان حني.

وبعد أن أهدر إبراهيموفيتش فرصتين سانحتين في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي امتدت المباراة إلى الوقت الاضافي وحسم راشفورد المواجهة بانهاء رائع لهجمة في الشوط الاضافي الثاني.