كراكاس - رويترز

أظهرت بيانات قدمها البنك المركزي لصندوق النقد الدولي أن التضخم السنوي في فنزويلا التي تعاني من أزمة بلغ 274 بالمئة العام الماضي على الرغم من أن خبراء إقتصاد يعتقدون أن الرقم قد يكون أكبر من ذلك بكثير.

وفي ظل الأزمة الإقتصادية لم تنشر حكومة الرئيس نيكولاس مادورو اليسارية بيانات التضخم على مدار أكثر من عام.

وتقول إكو أناليتيكا الفنزويلية للاستشارات إن التضخم بلغ 525 بالمئة العام الماضي بينما يقدره بنك الاستثمار تورينو كابيتال الذي يتخذ من نيويورك مقرًا عند 453 بالمئة.

ومن بين العوامل التي أدت إلى ارتفاع التضخم زيادة المعروض النقدي الذي ارتفع بأكثر من 200 بالمئة في العام الماضي وهي أسرع وتيرة ارتفاع منذ بدأت تسجيل البيانات في عام 1940.