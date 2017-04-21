بروكسل - أ ش أ

انتزع سيلتا فيجو الإسباني بطاقة التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد تعادله أمام جينك بهدف لمثله في بلجيكا مستفيدا من النتيجة الإيجابية التي حققها بالفوز في مباراة الذهاب 3-2 بملعب بالايدوس.

تقدم الفريق الإسباني، الذي وصل للمرة الأولى في تاريخه لنصف نهائي بطولة قارية، بهدف للدنماركي بيون سيستو في الدقيقة 67، لكن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل بعدها بثلاث دقائق عن طريق لياندرو تروسارد.

ومن المقرر أن تجرى اليوم الجمعة قرعة الدور قبل النهائي في مدينة نيون السويسرية.