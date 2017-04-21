نيويورك - رويترز

ارتفع اليورو قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار يوم الخميس وسط مراهنات واسعة من بعض التجار على العملة الأوروبية الموحدة قبيل الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجرى يوم الأحد.

وتعافى الدولار من الخسائر التي مني بها في التعاملات المبكرة ليجري تداوله دون تغير يذكر أمام سلة عملات كبرى حيث لم تغير أحدث بيانات بشأن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ونشاط الأعمال في منطقة وسط الأطلسي آراء التجار بشأن النمو الإقتصادي الأمريكي المتواضع وإنخفاض معدل التضخم.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.09 بالمئة أمام نظيرتها الأمريكية إلى 1.0719 دولار بعدما لامست أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.0777 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات منافسة، في الأسابيع الأخيرة بفعل بيانات إقتصادية أضعف من المتوقعة ومخاوف بشأن قدرة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تمرير تشريعات ضريبية ومالية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.06 بالمئة إلى 99.796 بعدما سجل أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 99.374 في وقت سابق من الجلسة.

وتعرض الدولار لضغوط هذا الأسبوع جراء ارتفاع الجنيه الإسترليني بعدما دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى إجراء إنتخابات عامة مبكرة قبيل مفاوضات الانفصال عن الإتحاد الأوروبي. وارتفع الإسترليني 0.29 بالمئة إلى 1.2814 دولار.

في الوقت ذاته تعافت عملات السلع الأولية ومن بينها الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الذين ارتفعا أمام الدولار الأمريكي بينما تماسك الدولار الكندي بعد أن هبط يوم الأربعاء مع تراجع أسواق السلع الأولية.