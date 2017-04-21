نيويورك - رويترز

تباينت أسعار النفط في تسوية يوم الخميس بعد جلسة تداول متقلبة مع تقييم المستثمرين لتأثير زيادة الإنتاج الأمريكي مقارنة مع حالة الضبابية السياسية وتصريحات كبار منتجي الخام في منطقة الخليج بشأن احتمال تمديد خفض الإنتاج بقيادة أوبك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا في التسوية إلى 50.27 دولار للبرميل مسجلة خسائر لليوم الرابع على التوالي.

وحققت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت مكاسب محدودة بلغت ستة سنتات عند التسوية إلى 52.99 دولار للبرميل.

ولمحت الكويت والسعودية عضوا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أن إتفاق المنظمة والمنتجين المستقلين ومن بينهم روسيا على خفض إنتاج النفط سيتم تمديده على الأرجح لما بعد يونيو (حزيران).

وخلال مؤتمر صحفي في الإمارات قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن هناك توافقا متناميا على ذلك لكن لا يوجد إتفاق حتى الآن.

وهبطت أسعار الخام الأمريكي بأكثر من 3.5 بالمئة يوم الأربعاء حيث أظهرت بيانات حكومية أمريكية أن مخزونات الخام المحلية انخفضت بأقل من التوقعات في الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين على غير المتوقع بمقدار 1.5 مليون برميل.

وأظهرت بيانات رسمية أن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع إلى 9.25 مليون برميل يوميا أي ما يعادل زيادة بنحو عشرة بالمئة منذ منتصف العام الماضي.