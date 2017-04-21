واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه لا يرى دورًا للولايات المتحدة في ليبيا باستثناء هزيمة متشددي تنظيم “داعش”.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني قال ترامب “لا أرى دورًا في ليبيا. أظن أن الولايات المتحدة لديها الآن ما يكفي من الأدوار”.

وأضاف ترامب “أرى دورًا في القضاء على (داعش). نحن ناجعون جدًا في ذلك الشأن… أعتبر ذلك دورًا أساسيًا وذلك هو ما سنفعله سواء في العراق أو ليبيا أو أي مكان آخر”.