صحافة مصرية: الرئيس يشيد بصمود العلاقات المصرية ــ الأمريكية أمام التحديات الصعبة
أخبار مصر - الجمعة 21 أبريل
* الرئيس يشيد بصمود العلاقات المصرية ــ الأمريكية أمام التحديات الصعبة.
* مصر تدعم إعادة الإعمار وتوسيع مجالات التعاون مع العراق.
* رئيس الوزراء: لا تغيير في أسعار الطاقة بمصانع الحديد والصلب.
* الرئيس السوداني: استقرار مصر أولوية للسودان.
* ضربات موجعة للإرهاب في سيناء.. مقتل 21 تكفيريًا بينهم قائد بارز بـ “بيت المقدس”.
الأهرام
* الرئيس يشيد بصمود العلاقات المصرية ــ الأمريكية أمام التحديات الصعبة.
* السيسي للبشير: أمن مصر والسودان واحد.
* مصر تدعم إعادة الإعمار وتوسيع مجالات التعاون مع العراق.
* خلال استقباله وفد لجنة حقوق الإنسان بـ”النواب”: وزير الداخلية: مصرون على كسر شوكة الإرهاب والأمن بسيناء يتحسن.
* محلب: حلول لإنقاذ 14 مشروعًا بالتنمية الزراعية.
* التضامن: قرعة “حجاج الجمعيات” الأحد.
* بروتوكول تعاون بين مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة ومستشفى 57357.
* قابيل يبحث مع نظيره الكاميروني التعاون في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية.
* الملا يبحث مع “سيمنس” العالمية تحديث المولدات لحقول البترول ومعامل التكرير لرفع كفاءتها.
* وزير التموين في تصريحات لـ”الأهرام”: صرف مستحقات المزارعين بعد 48 ساعة من توريد القمح.
* محافظ المركزي يبحث في أمريكا جذب الاستثمارات الأجنبية.
* الغضبان: بورسعيد قطعت شوطًا كبيرًا في تنمية 135 ألف فدان.
* تأسيس 1741 شركة برأسمال 3.6 مليار جنيه خلال شهر مارس.
* الزند يقبل اعتذار “الجمهورية” في قضية السب والقذف.
* ضبط 30 قضية تحريض على العنف عبر الإنترنت.
* العثور على 240 قطعة أثرية بحوزة شخصين.
* عبد العزيز في تصريحات خاصة وسط نيران مشكلات الأبيض: الحكومة بعيدة عن أزمة مباراة المقاصة.. والسبل القانونية أمام الزمالك.
* محام إسباني يقدم شكوى الزمالك ضد إتحاد الكرة إلى “الفيفا” خلال ساعات.. إيناسيو يطلب “مهاجم سوبر” ويرحب بعودة عبد الشافي.. وكهربا يطلب تمديد إعارته.
* الأزمات تحاصر الأهلي برغم إنفراده بصدارة الدوري.. غالي ومتعب يدرسان الرحيل.. الأول يلتزم الصمت.. والثاني يحتاج فرصة للمشاركة.
الأخبار
* السيسي: توجيه رسالة حاسمة إلى الدول الداعمة للإرهاب لوقف تمويله.
* رئيس الوزراء: لا تغيير في أسعار الطاقة بمصانع الحديد والصلب.
* صدقي لنظيره الأمريكي: تعزيز التنسيق لإرساء الاستقرار بالمنطقة.
* الرئيس السوداني: استقرار مصر أولوية للسودان.
* رسالة شفهية من السيسي للبشير نقلها شكري.
* لاجارد: مصر دولة كبيرة.. وتمتلك فرص استثمار كثيرة.
* مستشار وزير المالية: ضوابط جديدة لكبار الممولين.
* قانون جديد لمساندة وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
* الموافقة على 655 مشروعًا باستثمارات 15.6 مليار جنيه في 3 أشهر.
* بدء موسم حصاد القمح بالإسماعيلية وتشغيل صوامع القنطرة شرق.
* وزيرا الآثار والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدون شارع المعز.
* الدكتور مخلوف إبراهيم صاحب أول علاج مصري للسرطان لـ”الأخبار”: الروتين يحاربني.. وأناشد الرئيس بالتدخل لخروج الدواء للنور.
* في قضية التلاعب بالبورصة.. الدفاع يوضح للمحكمة أن المذكرة الأصلية للدعوى تم حجبها.
* الأهلي يرفض الانسحاب.. طاهر يسعى مع أبوريدة لاحتواء أزمة الكأس والغرامات.. وفرصة أخيرة لنجوم الدكة.
* روما يجهز بدلاء صلاح قبل بيعه.
* تريزيجيه على أبواب الإنجليزي.
* المحمدي قريب من مغادرة هال سيتي.
* كريم حافظ مطلوب في أياكس.
الجمهورية
* الرئيس استعرض مع وزير الدفاع الأمريكي التعاون وقضايا المنطقة.. رسالة حاسمة للدول الداعمة للإرهاب بوقف التمويل والسلاح.
* الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي العام القادم.. السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء ووزير البترول: تذليل العقبات أمام تنمية الحقول.. وجذب الاستثمارات الأجنبية.
* في ختام لجنة المشاورات السياسية بالخرطوم.. مصر والسودان تتفقان على تعزيز التنسيق في المحافل الدولية.
* “أولاند” يمنح محلب أعلى وسام فرنسي.
* شملت أعمال مقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن.. ختام فعاليات التدريب المصري البحريني “خالد بن الوليد 2017”.
* جنازة مهيبة لشهيد سانت كاترين ببني سويف.. تشريح جثة منفذ الهجوم.. واستمرار تمشيط الجبال لمطاردة شركائه.. فودة يزور المصابين.. ويدعو السائحين للاستمتاع بأوقاتهم.
* ضربات موجعة للإرهاب في سيناء.. مقتل 21 تكفيريًا بينهم قائد بارز بـ “بيت المقدس”.
* وزير الزراعة لـ”الجمهورية”: قروض لمربي البتلو بفائدة 5% بعد غد “الأحد”.
* الشرقاوي لعمال “الهندسية والكيماويات”: لا استغناء عن عامل ولا مانع من صرف مكافآت.. وأرباح بشرط تحقيق الإنتاج.
* وفد مصري يبحث التنمية المستدامة لمياه الشرب والصرف بواشنطن.
* سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. خلال أيام.. وقف التعامل مع الشركات الممتنعة.. ولجنة مشتركة للمتابعة.
* 131 مشروعًا لشباب الخريجين بالجيزة باستثمارات 1.6 مليون جنيه.
* عاشور وهاني ونور تحت منظار “كوبر”.. الأرجنتيني يواصل الاستعداد لتونس عقب عودته من إسبانيا.
* 24 ساعة للراحة فقط.. الزمالك المنتشي يستعد للمصري المجروح بروح جديدة.
أضف تعليقاً