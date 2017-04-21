أخبار مصر - الجمعة 21 أبريل

* الرئيس يشيد بصمود العلاقات المصرية ــ الأمريكية أمام التحديات الصعبة.

* مصر تدعم إعادة الإعمار وتوسيع مجالات التعاون مع العراق.

* رئيس الوزراء: لا تغيير في أسعار الطاقة بمصانع الحديد والصلب.

* الرئيس السوداني: استقرار مصر أولوية للسودان.

* ضربات موجعة للإرهاب في سيناء.. مقتل 21 تكفيريًا بينهم قائد بارز بـ “بيت المقدس”.

الأهرام

* الرئيس يشيد بصمود العلاقات المصرية ــ الأمريكية أمام التحديات الصعبة.

* السيسي للبشير: أمن مصر والسودان واحد.

* مصر تدعم إعادة الإعمار وتوسيع مجالات التعاون مع العراق.

* خلال استقباله وفد لجنة حقوق الإنسان بـ”النواب”: وزير الداخلية: مصرون على كسر شوكة الإرهاب والأمن بسيناء يتحسن.

* محلب: حلول لإنقاذ 14 مشروعًا بالتنمية الزراعية.

* التضامن: قرعة “حجاج الجمعيات” الأحد.

‎* بروتوكول تعاون بين مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة ومستشفى 57357.

* قابيل يبحث مع نظيره الكاميروني التعاون في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية.

* الملا يبحث مع “سيمنس” العالمية تحديث المولدات لحقول البترول ومعامل التكرير لرفع كفاءتها.

* وزير التموين في تصريحات لـ”الأهرام”: صرف مستحقات المزارعين بعد 48 ساعة من توريد القمح.

* محافظ المركزي يبحث في أمريكا جذب الاستثمارات الأجنبية.

* الغضبان: بورسعيد قطعت شوطًا كبيرًا في تنمية 135 ألف فدان.

* تأسيس 1741 شركة برأسمال 3.6 مليار جنيه خلال شهر مارس.

* الزند يقبل اعتذار “الجمهورية” في قضية السب والقذف.

* ضبط 30 قضية تحريض على العنف عبر الإنترنت.

* العثور على 240 قطعة أثرية بحوزة شخصين.

* عبد العزيز في تصريحات خاصة وسط نيران مشكلات الأبيض: الحكومة بعيدة عن أزمة مباراة المقاصة.. والسبل القانونية أمام الزمالك.

* محام إسباني يقدم شكوى الزمالك ضد إتحاد الكرة إلى “الفيفا” خلال ساعات.. إيناسيو يطلب “مهاجم سوبر” ويرحب بعودة عبد الشافي.. وكهربا يطلب تمديد إعارته.

* الأزمات تحاصر الأهلي برغم إنفراده بصدارة الدوري.. غالي ومتعب يدرسان الرحيل.. الأول يلتزم الصمت.. والثاني يحتاج فرصة للمشاركة.

الأخبار

* السيسي: توجيه رسالة حاسمة إلى الدول الداعمة للإرهاب لوقف تمويله.

* رئيس الوزراء: لا تغيير في أسعار الطاقة بمصانع الحديد والصلب.

* صدقي لنظيره الأمريكي: تعزيز التنسيق لإرساء الاستقرار بالمنطقة.

* الرئيس السوداني: استقرار مصر أولوية للسودان.

* رسالة شفهية من السيسي للبشير نقلها شكري.

* لاجارد: مصر دولة كبيرة.. وتمتلك فرص استثمار كثيرة.

* مستشار وزير المالية: ضوابط جديدة لكبار الممولين.

* قانون جديد لمساندة وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

* الموافقة على 655 مشروعًا باستثمارات 15.6 مليار جنيه في 3 أشهر.

* بدء موسم حصاد القمح بالإسماعيلية وتشغيل صوامع القنطرة شرق.

* وزيرا الآثار والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدون شارع المعز.

* الدكتور مخلوف إبراهيم صاحب أول علاج مصري للسرطان لـ”الأخبار”: الروتين يحاربني.. وأناشد الرئيس بالتدخل لخروج الدواء للنور.

* في قضية التلاعب بالبورصة.. الدفاع يوضح للمحكمة أن المذكرة الأصلية للدعوى تم حجبها.

* الأهلي يرفض الانسحاب.. طاهر يسعى مع أبوريدة لاحتواء أزمة الكأس والغرامات.. وفرصة أخيرة لنجوم الدكة.

* روما يجهز بدلاء صلاح قبل بيعه.

* تريزيجيه على أبواب الإنجليزي.

* المحمدي قريب من مغادرة هال سيتي.

* كريم حافظ مطلوب في أياكس.

الجمهورية

* الرئيس استعرض مع وزير الدفاع الأمريكي التعاون وقضايا المنطقة.. رسالة حاسمة للدول الداعمة للإرهاب بوقف التمويل والسلاح.

* الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي العام القادم.. السيسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء ووزير البترول: تذليل العقبات أمام تنمية الحقول.. وجذب الاستثمارات الأجنبية.

* في ختام لجنة المشاورات السياسية بالخرطوم.. مصر والسودان تتفقان على تعزيز التنسيق في المحافل الدولية.

* “أولاند” يمنح محلب أعلى وسام فرنسي.

* شملت أعمال مقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن.. ختام فعاليات التدريب المصري البحريني “خالد بن الوليد 2017”.

* جنازة مهيبة لشهيد سانت كاترين ببني سويف.. تشريح جثة منفذ الهجوم.. واستمرار تمشيط الجبال لمطاردة شركائه.. فودة يزور المصابين.. ويدعو السائحين للاستمتاع بأوقاتهم.

* ضربات موجعة للإرهاب في سيناء.. مقتل 21 تكفيريًا بينهم قائد بارز بـ “بيت المقدس”.

* وزير الزراعة لـ”الجمهورية”: قروض لمربي البتلو بفائدة 5% بعد غد “الأحد”.

* الشرقاوي لعمال “الهندسية والكيماويات”: لا استغناء عن عامل ولا مانع من صرف مكافآت.. وأرباح بشرط تحقيق الإنتاج.

* وفد مصري يبحث التنمية المستدامة لمياه الشرب والصرف بواشنطن.

* سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. خلال أيام.. وقف التعامل مع الشركات الممتنعة.. ولجنة مشتركة للمتابعة.

* 131 مشروعًا لشباب الخريجين بالجيزة باستثمارات 1.6 مليون جنيه.

* عاشور وهاني ونور تحت منظار “كوبر”.. الأرجنتيني يواصل الاستعداد لتونس عقب عودته من إسبانيا.

* 24 ساعة للراحة فقط.. الزمالك المنتشي يستعد للمصري المجروح بروح جديدة.