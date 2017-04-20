الزقازيق -أ ش أ

أسفرت جولة الإعادة في الإنتخابات البرلمانية التكميلية على مقعد الدكتور على المصيلحى بدائرة أبوكبير بمحافظة الشرقية عن فوز الدكتور محمد عبدالهادي حبيب المرشح المستقل وحصل على 26 ألفا و824 صوتا , بينما حصل منافسه الشيخ صبري عبادة خليل مرشح حزب (حماة وطن) على 21 ألفا و26 صوتا.

وصرح المستشار فوزي زيدان رئيس محكمة الزقازيق الإبتدائية ورئيس اللجنة العامة للإنتخابات بالمحافظة بأن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 48 ألف و 643 صوتا من إجمالي عدد الأصوات وعددها 252 ألف صوتا , وكانت الأصوات الصحيحة منها 47 ألف و850 صوتا , وبلغ عدد الأصوات الباطلة 793 صوتا.

وكان الدكتور علي السيد المصيلحي قد تولى الحقيبة الوزارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية , خلال التعديل الوزاري الذي أجري مؤخرا بحكومة المهندس شريف إسماعيل , وكان رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب لكنه تقدم بالإستقالة بعد ترشيحه لشغل منصب وزير التموين.