أخبار مصر - سماء المنياوي

نظم فرع المجلس القومي للسكان بالأسكندرية ، اليوم الخميس ، “يوما سكانيا” فى كفر عشري التابع لحى غرب ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة .

يأتي اليوم السكاني وفقا لتوجيهات الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة للسكان والدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان ، نظرا لأن كفر عشري يعد من المناطق الأكثر احتياجا للتنمية ، وفقا لبرنامج المؤشرات السكانية الذي أعده المجلس القومي للسكان ، والذي يحدد المناطق ذات الأولوية بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية .

واوضحت د. إيمان منا مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالأسكندرية ، أن اليوم السكاني تضمن العديد من الفاعليات ، فقد شاركت مديرية الصحة بالأسكندرية بقافلة صحية موسعة بها تخصصات متنوعه (نساء – باطنة – أطفال – تنظيم أسرة ) إضافة إلى صيدلية. لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال توقيع الكشف الطبي وتوفير الدواء بالمجان لـ 130 حالة.

وشاركت مديرية التضامن الاجتماعي بندوة عن برنامج “تكافل وكرامة” للتعريف بالفئات المستحقة للدعم . كما تم عقد ندوة للتوعية الصحية .

وعقدت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ندوة لتوضيح أهمية الاستمرار في التعليم وعدم التسرب منه ، وضرورة محو الأمية ، حيث أشار مسئول الهيئة إلى انه جارٍي فتح فصلين محو أمية جدد .

وساهمت مديرية التموين في فعاليات اليوم السكاني بعربة للسلع الاستهلاكية المدعمة، بينما تسلُّمت مديرية التنمية المحلية استمارات الرقم القومى من 12 سيدة ، لاستخراج البطاقات لهن.