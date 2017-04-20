باريس -رويترز

قالت الوكالة الوطنية لأمن الأدوية والمنتجات الصحيفة في فرنسا إن 2150 إلى 4100 طفل في البلاد أصيبوا بتشوهات كبيرة في أرحام أمهاتهم في الفترة بين عامي 1967 و2016 نتيجة تعاطي الأمهات عقار فالبرويت لعلاج الصرع وما يعرف بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب.

وتصنع شركة سانوفي في فرنسا عقار فالبرويت وتطرحه باسم ديباكين لعلاج الصراع وديباكوتي وديباميد لعلاج الاضطراب الوجداني ثنائي القطب. ويُعتقد بأن فالبرويت مسؤول أيضا عن بطء نمو الأعصاب.

وقالت الوكالة إنها ستنشر أيضا دراسة بشأن الأضرار العصبية خلال النصف الثاني من العام الحالي.

ولم يتسن الوصول حتى الآن إلى سانوفي للحصول على تعليق.

وجرى اعتماد فالبرويت كعلاج للصرع عام 1967 وصار أحد أكثر العقاقير شيوعا لعلاج هذا المرض في أنحاء العالم.

وقال آباء تضرر أبناؤهم إن الحكومة الفرنسية وشركة سانوفي تأخرا كثيرا في التحذير من الآثار الجانبية لهذا العقار الذي ظهرت مخاطره على الأجنة في أوائل ثمانينيات القرن الماضي.