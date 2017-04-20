العريش -أ ش أ

أكد منير أبو الخير مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي في شمال سيناء أنه تم صرف مبلغ 4 ملايين و360 ألف جنيه كتعويضات عن المباني التي أضيرت جراء الأحداث التي تشهدها المحافظة.

وقال مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي – في تصريح اليوم الخميس – إنه تم صرف التعويضات لـ 436 حالة تضررت للمبان الخاصة بها بواقع 10 آلاف جنيه لكل حالة من الحالات التي تم فحص الطلبات التي تقدمت بها وعددها 843 حالة , مؤكدا اهتمام الوزارة والمحافظة بجميع الفئات وخاصة المنقولين من رفح والشيخ زويد وذوى الاحتياجات الخاصة .

وأضاف أنه تم منح 7660 حالة من أهالي مركزي الشيخ زويد ورفح معاشا شهريا بقيمة 700 جنيه شهريا للأسرة التي تضم فردين , و 800 جنيه للأسرة التي تضم أكثر من 3 أفراد , بالإضافة إلى زيادة المعاش الضماني من مبلغ 323 جنيها شهريا ليصل إلى مبلغ 700 جنيه للأسرة التي تضم فردين , و800 جنيه للأسرة التي تضم أكثر من فردين .

وأوضح أن المديرية تقوم بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه للشهيد و5000 جنيه للمصاب في حالات النكبات الفردية والجماعية , مشيرا إلى قيد ذوى الاحتياجات الخاصة في برنامج تكافل وكرامة , ويتم صرف المساعدات الشهرية لهم عن طريق الكارت الممغنط ” الفيزا كارد ” .