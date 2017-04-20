امريكا-رويترز

رفع القائمون على تركة النجم الأمريكي الراحل برنس دعوى قضائية لوقف إصدار مجموعة جديدة من أغنياته في الذكرى الأولى لوفاته يوم الجمعة وذلك بدعوى أن مهندس الصوت الذي كان يعمل معه سابقا سرق المجموعة.

وكان من المقرر طرح ست أغنيات للبيع تحت عنوان (ديليفرانس) أي “الخلاص” ضمن سلسلة من المواد الموسيقية غير المكتملة لبرنس جرى التخطيط لإصدارها بعد وفاته.

وقالت شركة التسجيلات الفنية (آر.ام.ايه)، التي تطرح الأعمال الجديدة، في بيان إن برنس سجل الأغنيات في الفترة بين عامي 2006 و2008.

وأضافت الشركة أنه بعد وفاة برنس نتيجة جرعة زائدة من المسكنات العام الماضي عكف إيان بوكسيل مهندس الصوت الذي عمل معه على استكمال الألحان وإعداد الأغنيات وإنتاجها على مدى العام الماضي.

لكن القائمين على تركة برنس رفعوا دعوى مدنية في محكمة مينيسوتا الجزئية لإصدار أمر بوقف إصدار الأغنيات.

وبحسب الأوراق التي قدمت للمحكمة جرى اتهام بوكسيل بانتهاك بنود عقد مبرم وسرقة التسجيلات.

ولم يرد بوكسيل أو شركة (آر.ام.ايه) على اتصالات للحصول على تعليق.

لكن بوكسيل قال في بيان إنه شعر بأن برنس كان يرغب في إصدار الأغنيات بصورة مستقلة لأنه سجلها في وقت كان يعاني فيه من مشكلات مع شركات تسجيلات فنية كبرى.

وقال بوكسيل “أخبرني برنس ذات مرة أنه يفكر عندما يذهب للنوم كل ليلة في كيفية تجاوز الشركات الكبرى والوصول بموسيقاه مباشرة إلى الجمهور. وعندما جرى التفكير في كيفية إصدار هذا العمل المهم قررنا (إنتاجه) بصورة مستقلة لأن هذا ما كان يرغب فيه برنس”.