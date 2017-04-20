القاهرة -أ ش أ

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة ممارسة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق السوق المصرفي بمساعدة بعض الأشخاص من دولة عربية.

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو محمد ع.م (25 سنة) حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات مقيم بالقاهرة بالاشتراك مع آخرين بإحدى الدول العربية بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون من خلال تجميع معاونيه لمدخرات المصريين العاملين بالدول العربية من النقد الأجنبي راغبي تحويلها لذويهم المقيمين داخل البلاد بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء وحجب دخول تلك المدخرات للبلاد.

وأضافت التحريات أنه يتم تكليف المتحري عنه باستلام مبالغ مالية بالجنيه المصري من بعض التجار والمستوردين راغبي شراء العملات الأجنبية وتحويلها للموردين بالخارج لإتمام صفقاتهم الاستيرادية وتوزيعها على أقارب المصريين العاملين بالخارج والمقيمين بداخل البلاد.

وعلى الجانب الآخر يتولى معاونو المتحرى عنه تحويل العملات الأجنبية التي تم تجميعها بالخارج إلى الشركات الموردة لصالح التجار والمستورين المشار إليهم بما يعرف بنظام “المقاصة” وهو ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة مستقلا سيارة ملاكي مملوكة له وضبط بحيازته مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه وهاتف محمول يحوي العديد من الرسائل الدالة على نشاطه غير المشروع.

وبمواجهته .. اعترف بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع اثنين يعملان بإحدى الدول العربية وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.