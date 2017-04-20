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نفت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته ال 19 ما نشرته إحدى الصحف حول تقديم موعد ختام الدورة الحالية من المهرجان والتي افتتحت الليلة الماضية والمقرر استمرارها حتى 25 أبريل الجاري.

وقالت إدارة المهرجان- في بيان اليوم الخميس إن ما نشر حول تقديم موعد حفل الختام غير صحيح ولا يتسم بالدقة موضحة أن تفاصيل حفل الختام سيصدر بشأنها بيان رسمي عن إدارة المهرجان لاحقا.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته ال 19 انطلقت أولى فعالياته مساء الليلة الماضية على خشبة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بمشاركات ل 115 فيلما تمثل 45 دولة عربية وأجنبية برئاسة الناقد عصام زكريا وتحت إشراف المركز القومي للسينما برئاسة خالد عبد الجليل رئيس المركز ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما وشهد افتتاحه وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمنم ومحافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وبمشاركةلجنة تحكيم المهرجان الذين صعدوا على خشبة المسرح.

ويهدى المهرجان دورته إلى المخرج الراحل محمد كامل القليوبي والناقد الراحل سمير فريد.