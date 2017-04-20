القاهرة-اخبار مصر

وقع مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة ومستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بروتوكول للتعاون الطبى فى المجالات الطبية والإدارية والتقنية المختلفة.

جاء ذلك إستمراراً لدور القوات المسلحة فى تطوير الرعاية الصحية والإرتقاء بالخدمات الطبية فى مصر ، وبالتعاون مع العديد من المؤسسات الطبية ،

بدأت مراسم توقيع البروتوكول بكلمة اللواء أ ح / عبد المرضى غريب رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ، رحب خلالها بالحضور وبتوقيع البروتوكول الذى يأتى من منطلق حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمنظومة الطبية ومستوى العلاج المقدم للمرضى سواء من المدنيين أو العسكريين ، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لا تتوانى فى تقديم كل الدعم للقطاع الطبى المدنى، من حيث الإمكانات الطبية والطاقات البشرية المتمثلة في المجمعات الطبية والمستشفيات العسكرية المتواجدة فى جميع محافظات مصر .

من جانبه أكد اللواء طبيب / بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة ، أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات وتحقيق الإستفادة الممكنة من جميع الإمكانيات المتوفرة لدى الجانبين ، مشيراً إلى أن ذلك يعد نموذجاً يحتذى به يهدف فى المقام الأول إلى خدمة المريض .

فيما إستعرض الدكتور / عمرو عزت كبير أمناء مستشفى 57357 أهمية البروتوكول والذى من شأنه تطبيق معايير وعناصر الجودة الشاملة وتحقيق نقلة نوعية فى المجال الطبى والعلاجى ، مضيفاً أن القوات المسلحة تساهم بكل ما لديها من إمكانات وقدرات فى سبيل تحقيق التنمية والتقدم فى كافة المجالات .

حضر مراسم توقيع البروتوكول اللواء طبيب / مصطفى أبو حطب مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة وعدد من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة ومستشفى 57357 .